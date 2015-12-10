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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  reef написав:То есть, я не буду знать, за какие покупки начислят КБ, а за какие нет?
Как бы, да.
Ведите бухучет. Проверенные точки ребята писали в этой теме — функции поиска в помощь :)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:50

и помнить что должен быть именно платеж, а не перевод денег
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omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 21:36

  Ferlakur написав:Купил недавно Xiaomi Redmi Note 8 Pro, прошил индонезийскую прошивку на 9м андроиде, для записи разговоров, всё работает.

Поздравляю, этим Вы лишили себя годовой гарантии.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:22

а че нибудь типа коллрекодер из маркета поставить?
не :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:57

  Striker написав:
  Ferlakur написав:Купил недавно Xiaomi Redmi Note 8 Pro, прошил индонезийскую прошивку на 9м андроиде, для записи разговоров, всё работает.

Поздравляю, этим Вы лишили себя годовой гарантии.

Телефоны беру исключительно на алиэкспрессе.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 06:47

Курил ветку вглубь, но так и не понял как кошерно платить комуналь ньюкард через приложение... То же липиздричество Киевской области, к примеру....
Может кто ткнёт носом в нужное место ветки???
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 07:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  swan forever написав:Курил ветку вглубь, но так и не понял как кошерно платить комуналь ньюкард через приложение

Если Вы о приложении URKSIB, то оплата через него идет без кешбэка. Платить нужно через сторонние сервисы (next, portmone, easypay и т.д.).
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 07:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  swan forever написав:То же липиздричество Киевской области, к примеру....

Попробуйте через Ясно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 07:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

clientage написав:
  swan forever написав:То же липиздричество Киевской области, к примеру....

Попробуйте через Ясно
Киевской области https://koec.com.ua/ Там тоже появилась бескомиссонная оплата. Кэшбэк будет.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:00

  lel написав:
clientage написав:
  swan forever написав:То же липиздричество Киевской области, к примеру....

Попробуйте через Ясно
Киевской области https://koec.com.ua/ Там тоже появилась бескомиссонная оплата. Кэшбэк будет.

Там же еще есть и прекрасная фича дробления оплаты 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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