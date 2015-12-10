Додано: Сер 15 лип, 2020 06:47

Курил ветку вглубь, но так и не понял как кошерно платить комуналь ньюкард через приложение... То же липиздричество Киевской области, к примеру....

Может кто ткнёт носом в нужное место ветки???

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.