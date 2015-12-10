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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:01
Ferlakur написав:
Телефоны беру исключительно на алиэкспрессе.
А подскажите как проходит расстаможка с али? А то я все никак не решусь
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Сер 15 лип, 2020 09:08
omb написав:
А подскажите как проходит расстаможка с али?
Тьху-тьху поки що проблем не було, якраз недавно ібука прийшла, а місяців 3 тому планшетик
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Додано: Сер 15 лип, 2020 09:17
omb написав: Ferlakur написав:
Телефоны беру исключительно на алиэкспрессе.
А подскажите как проходит расстаможка с али? А то я все никак не решусь
Ну тут как бы три варианта:
1. Продавец декларирует полную стоимость посылки, при пересечении границы таможня насчитывает пошлину, конда вы приходите в службу доставки посылку забрать - вы эту пошлину оплачиваете.
2. Вы просите продавца указать в декларации заниженную стоимость. Например 100 баксов. Кстати многие продавцы видя доставку в Украину сами предлагают это сделать. Включая оф.магазы Ми. При этом вам везет и таможня не обращает внимания на вашу посылку. В итоге вы не доплачиваете ничего.
3. Начало как у п.2 но вам не везет и таможня вскрывает вашу посылку. Оценивает ее вместимость по своим отфонарным каталогам. К примеру купленный на али за 400 баксов телепон могут оценить в 600 и начислить пошлину исходя из этой цены. Ну а концовка как в п.1.
Из личного опыта - с али мне везло, с амазона нет (но там был не телефон а часы).
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 15 лип, 2020 09:24
Открыл НьюКарту на детеныша 16 лет.
Теперь с отделения наяривают - прийдите закройте, ибо можно только с 18.
Клоунада европейская
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: Сер 15 лип, 2020 09:38
ukrprom2014 написав:
Открыл НьюКарту на детеныша 16 лет.
Теперь с отделения наяривают - прийдите закройте, ибо можно только с 18.
Клоунада европейская
А что, одного поста было недостаточно?
ukrprom2014 написав:
Потешный банк.
Открыли НьюКарту дитю в 16лет. Через неделю стали звонить - прийдите закройте, ибо нам сказали что карту с 18 это можно выдавать
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
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ingtrans
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Додано: Сер 15 лип, 2020 09:45
Flamingo написав: omb написав:
3. Начало как у п.2 но вам не везет и таможня вскрывает вашу посылку. Оценивает ее вместимость по своим отфонарным каталогам. К примеру купленный на али за 400 баксов телепон могут оценить в 600 и начислить пошлину исходя из этой цены. Ну а концовка как в п.1.
Из личного опыта - с али мне везло, с амазона нет (но там был не телефон а часы).
ви завжди можете надати доказ, що заплатили 400 і мито буде трішки меншим
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Додано: Сер 15 лип, 2020 09:47
ingtrans
Другое отделение, другой детеныш.
Продолжаю эксперимент
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: Сер 15 лип, 2020 09:55
Flamingo спасибо за развернутый ответ
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:00
ukrprom2014 написав:
Открыл НьюКарту на детеныша 16 лет.
Теперь с отделения наяривают - прийдите закройте, ибо можно только с 18.
Клоунада европейская
Пусть подождут 2 года или условия изменят, почему нельзя человеку карту открыть в 16 лет имея паспорт и код?
Клоуническая контора.
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Rainbow
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:11
balance написав: Flamingo написав: omb написав:
3. Начало как у п.2 но вам не везет и таможня вскрывает вашу посылку. Оценивает ее вместимость по своим отфонарным каталогам. К примеру купленный на али за 400 баксов телепон могут оценить в 600 и начислить пошлину исходя из этой цены. Ну а концовка как в п.1.
Из личного опыта - с али мне везло, с амазона нет (но там был не телефон а часы).
ви завжди можете надати доказ, що заплатили 400 і мито буде трішки меншим
В теории да. Но на практике я плачу али, пересылает какая то китайская почтовая служба, а таможня уже дает готовый вердикт украинской службе доставки. Какие-то службы перезванивают и просто предупреждают что доплатить надо столько. Укрпочта просто присылает смс, а когда ты приходишь там сюрпрайз. Хочешь забирай, а не хочешь не забирай. По идее почте пофиг сколько там насчитано и она точно ничего пересчитывать не станет. По уму доки надо предоставить в таможню, но она то как раз с вами никак не связывается. Тот случай когда я прлучал часы с амазона, я их купил по акционной цене 300 $ при обычной 700 (была летняя черная пятница). Я службе доставки дал скрины и покупки, и оплаты. Они переслали таможне а та сказала нам пох. Ничего не знаем - текущая цена 700 и баста. Так что этот момент как повезет, но с налоговой тягаться да еще и через службу доставки тяжеловато
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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