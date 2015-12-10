RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1023102410251026

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:01

  Ferlakur написав:Телефоны беру исключительно на алиэкспрессе.
А подскажите как проходит расстаможка с али? А то я все никак не решусь
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1663
З нами з: 08.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  omb написав:А подскажите как проходит расстаможка с али?

Тьху-тьху поки що проблем не було, якраз недавно ібука прийшла, а місяців 3 тому планшетик :)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8473
З нами з: 15.04.09
Подякував: 487 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:17

  omb написав:
  Ferlakur написав:Телефоны беру исключительно на алиэкспрессе.
А подскажите как проходит расстаможка с али? А то я все никак не решусь

Ну тут как бы три варианта:
1. Продавец декларирует полную стоимость посылки, при пересечении границы таможня насчитывает пошлину, конда вы приходите в службу доставки посылку забрать - вы эту пошлину оплачиваете.
2. Вы просите продавца указать в декларации заниженную стоимость. Например 100 баксов. Кстати многие продавцы видя доставку в Украину сами предлагают это сделать. Включая оф.магазы Ми. При этом вам везет и таможня не обращает внимания на вашу посылку. В итоге вы не доплачиваете ничего.
3. Начало как у п.2 но вам не везет и таможня вскрывает вашу посылку. Оценивает ее вместимость по своим отфонарным каталогам. К примеру купленный на али за 400 баксов телепон могут оценить в 600 и начислить пошлину исходя из этой цены. Ну а концовка как в п.1.

Из личного опыта - с али мне везло, с амазона нет (но там был не телефон а часы).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4712
З нами з: 20.03.15
Подякував: 84 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:24

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Открыл НьюКарту на детеныша 16 лет.
Теперь с отделения наяривают - прийдите закройте, ибо можно только с 18.
Клоунада европейская :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:Открыл НьюКарту на детеныша 16 лет.
Теперь с отделения наяривают - прийдите закройте, ибо можно только с 18.
Клоунада европейская

А что, одного поста было недостаточно?
  ukrprom2014 написав:Потешный банк.
Открыли НьюКарту дитю в 16лет. Через неделю стали звонить - прийдите закройте, ибо нам сказали что карту с 18 это можно выдавать
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:45

  Flamingo написав:
  omb написав:3. Начало как у п.2 но вам не везет и таможня вскрывает вашу посылку. Оценивает ее вместимость по своим отфонарным каталогам. К примеру купленный на али за 400 баксов телепон могут оценить в 600 и начислить пошлину исходя из этой цены. Ну а концовка как в п.1.

Из личного опыта - с али мне везло, с амазона нет (но там был не телефон а часы).
ви завжди можете надати доказ, що заплатили 400 і мито буде трішки меншим
balance
 
Повідомлень: 179
З нами з: 24.12.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:47

ingtrans
Другое отделение, другой детеныш.
Продолжаю эксперимент :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:55

Flamingo спасибо за развернутый ответ
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1663
З нами з: 08.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:00

  ukrprom2014 написав:Открыл НьюКарту на детеныша 16 лет.
Теперь с отделения наяривают - прийдите закройте, ибо можно только с 18.
Клоунада европейская :)

Пусть подождут 2 года или условия изменят, почему нельзя человеку карту открыть в 16 лет имея паспорт и код? :D
Клоуническая контора.
Rainbow
 
Повідомлень: 2884
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:11

  balance написав:
  Flamingo написав:
  omb написав:3. Начало как у п.2 но вам не везет и таможня вскрывает вашу посылку. Оценивает ее вместимость по своим отфонарным каталогам. К примеру купленный на али за 400 баксов телепон могут оценить в 600 и начислить пошлину исходя из этой цены. Ну а концовка как в п.1.

Из личного опыта - с али мне везло, с амазона нет (но там был не телефон а часы).
ви завжди можете надати доказ, що заплатили 400 і мито буде трішки меншим
В теории да. Но на практике я плачу али, пересылает какая то китайская почтовая служба, а таможня уже дает готовый вердикт украинской службе доставки. Какие-то службы перезванивают и просто предупреждают что доплатить надо столько. Укрпочта просто присылает смс, а когда ты приходишь там сюрпрайз. Хочешь забирай, а не хочешь не забирай. По идее почте пофиг сколько там насчитано и она точно ничего пересчитывать не станет. По уму доки надо предоставить в таможню, но она то как раз с вами никак не связывается. Тот случай когда я прлучал часы с амазона, я их купил по акционной цене 300 $ при обычной 700 (была летняя черная пятница). Я службе доставки дал скрины и покупки, и оплаты. Они переслали таможне а та сказала нам пох. Ничего не знаем - текущая цена 700 и баста. Так что этот момент как повезет, но с налоговой тягаться да еще и через службу доставки тяжеловато
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4712
З нами з: 20.03.15
Подякував: 84 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1023102410251026
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Adast, Avatar, ingtrans, ol_zy, omb, slasva і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (750)
15.07.2020 10:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.