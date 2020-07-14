Flamingo написав:

В теории да. Но на практике я плачу али, пересылает какая то китайская почтовая служба, а таможня уже дает готовый вердикт украинской службе доставки. Какие-то службы перезванивают и просто предупреждают что доплатить надо столько. Укрпочта просто присылает смс, а когда ты приходишь там сюрпрайз. Хочешь забирай, а не хочешь не забирай. По идее почте пофиг сколько там насчитано и она точно ничего пересчитывать не станет. По уму доки надо предоставить в таможню, но она то как раз с вами никак не связывается. Тот случай когда я прлучал часы с амазона, я их купил по акционной цене 300 $ при обычной 700 (была летняя черная пятница). Я службе доставки дал скрины и покупки, и оплаты. Они переслали таможне а та сказала нам пох. Ничего не знаем - текущая цена 700 и баста. Так что этот момент как повезет, но с налоговой тягаться да еще и через службу доставки тяжеловато