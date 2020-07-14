|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 10:47
Rainbow написав: ukrprom2014 написав:
Открыл НьюКарту на детеныша 16 лет.
Теперь с отделения наяривают - прийдите закройте, ибо можно только с 18.
Клоунада европейская
Пусть подождут 2 года или условия изменят, почему нельзя человеку карту открыть в 16 лет имея паспорт и код?
Клоуническая контора.
возможно кто-то, что-то не договаривает
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1664
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лип, 2020 10:55
Flamingo не знаю чем вы везли с амазона, но я вожу через РОСАН (мист), их вполне устраивает скрин заказа с ЛК амазона и выписка по карте, всё пересчитывают копейка в копейку.
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 577
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:01
ukrprom2014 написав:
Открыл НьюКарту на детеныша 16 лет.
Теперь с отделения наяривают - прийдите закройте, ибо можно только с 18.
Клоунада европейская
может дело в этом:
The minimum age to open a credit card as the primary account holder is 18. But due to regulations from the Credit CARD Act of 2009, applicants 18 to 20 might encounter stricter verification requirements, including showing proof that they can independently repay what they borrow.
You must be at least 21 years old to get a credit card by yourself, or be able to demonstrate the ability to independently make the payments. If you're unable to do that and are under 21, you can get a credit card with the help of a co-signer.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2170
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 272 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:11
Амвросий написав:
может дело в этом:
The minimum age to open a credit card as the primary account holder is 18. But due to regulations from the Credit CARD Act of 2009, applicants 18 to 20 might encounter stricter verification requirements, including showing proof that they can independently repay what they borrow.
You must be at least 21 years old to get a credit card by yourself, or be able to demonstrate the ability to independently make the payments. If you're unable to do that and are under 21, you can get a credit card with the help of a co-signer.
Мне кажется это больше к кредитным картам относится, с дебеткой ему никакого repay what they borrow делать не надо)
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 86
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:31
Hack-Stock не сомневаюсь в наличии у вас положительного опыта. Но мой отрицательный тоже свершившийся факт. Если что не мист. Кроме того это службы доставки они таки звонят. На укрпочте был несколько раз свидетелем того как людей уже ставили перед фактом доначисленной пошлины
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 4713
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 1052 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:14
Flamingo написав:
В теории да. Но на практике я плачу али, пересылает какая то китайская почтовая служба, а таможня уже дает готовый вердикт украинской службе доставки. Какие-то службы перезванивают и просто предупреждают что доплатить надо столько. Укрпочта просто присылает смс, а когда ты приходишь там сюрпрайз. Хочешь забирай, а не хочешь не забирай. По идее почте пофиг сколько там насчитано и она точно ничего пересчитывать не станет. По уму доки надо предоставить в таможню, но она то как раз с вами никак не связывается. Тот случай когда я прлучал часы с амазона, я их купил по акционной цене 300 $ при обычной 700 (была летняя черная пятница). Я службе доставки дал скрины и покупки, и оплаты. Они переслали таможне а та сказала нам пох. Ничего не знаем - текущая цена 700 и баста. Так что этот момент как повезет, но с налоговой тягаться да еще и через службу доставки тяжеловато
В мене трохи інший досвід - приходить смс з митного пункту, що посилка затримана і надайте документи, що підверджують вартість на емейл - приват(і деякі інші банки) підтримують електронну квитанцію чи щось таке, а на пошті вже оплачуєш, що там тобі митниця порахувала. Амазон сумніваюсь, що годинник за 300$ укрпоштою пересилав, швидше якийсь DHL чи EMS. Якось навіть Meest Express і той питав за квитанцію, що підтверджує вартість. А так то все як ви описали - нема квитанції, то береться каталожна(з інтернету) ціна і погнали))
-
balance
-
-
- Повідомлень: 180
- З нами з: 24.12.16
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|