RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1025102610271028

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

С августа в олл инклюзивах ставки по накопительным в гривне уменьшаются в 2 раза.
Valt22
 
Повідомлень: 365
З нами з: 14.01.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:16

открыл нью кард, такой вопрос, после перевода с моно на эту карту, платить сразу можно или надо что бы деньги отлежались, что бы не было овердрафта? Комиссия за конвертацию при оплате в евро-баксе будет? Прошерстил эту тему, видел что надо как то подключать кеш бек, как? И еще, не пускает в приложение на телефоне, с ноута все ок.
Зображення
yoggik
 
Повідомлень: 209
З нами з: 07.12.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  yoggik написав:открыл нью кард, такой вопрос, после перевода с моно на эту карту, платить сразу можно или надо что бы деньги отлежались, что бы не было овердрафта? Комиссия за конвертацию при оплате в евро-баксе будет? Прошерстил эту тему, видел что надо как то подключать кеш бек, как?

1. Можно платить сразу. Овердрафт есть, но без штрафных санкций.
2. Комиссии нет, но курс на 1-1,5% хуже среднего.
3. Кешбэк подключается сам, ждите СМС.
По каждому из этих вопросов уже несколько раз ответы написаны...
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1334
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:22

ingtrans
благодарю за ответы, прочитал тему страниц 10 назад - не встречал такой инфы. По курсам, да, заметил что выше чем на моно или привате, надо считать чем выгоднее платить.
yoggik
 
Повідомлень: 209
З нами з: 07.12.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  yoggik написав:прочитал тему страниц 10 назад
Мало. Читати треба щонайменше з жовтня ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 341
З нами з: 12.01.20
Подякував: 21 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  yoggik написав:благодарю за ответы, прочитал тему страниц 10 назад - не встречал такой инфы.

Поиск же есть. Не хватало каждые 10 страниц об этом писать, хотя да, бывало и чаще.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1334
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1025102610271028
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25255)
15.07.2020 22:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.