|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 15:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
С августа в олл инклюзивах ставки по накопительным в гривне уменьшаются в 2 раза.
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:16
открыл нью кард, такой вопрос, после перевода с моно на эту карту, платить сразу можно или надо что бы деньги отлежались, что бы не было овердрафта? Комиссия за конвертацию при оплате в евро-баксе будет? Прошерстил эту тему, видел что надо как то подключать кеш бек, как? И еще, не пускает в приложение на телефоне, с ноута все ок.
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
1. Можно платить сразу. Овердрафт есть, но без штрафных санкций.
2. Комиссии нет, но курс на 1-1,5% хуже среднего.
3. Кешбэк подключается сам, ждите СМС.
По каждому из этих вопросов уже несколько раз ответы написаны...
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:22
ingtrans
благодарю за ответы, прочитал тему страниц 10 назад - не встречал такой инфы. По курсам, да, заметил что выше чем на моно или привате, надо считать чем выгоднее платить.
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:27
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Поиск же есть. Не хватало каждые 10 страниц об этом писать, хотя да, бывало и чаще.
Зараз переглядають цей форум: ramaz, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|