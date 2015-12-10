УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 15:51
С августа в олл инклюзивах ставки по накопительным в гривне уменьшаются в 2 раза.
Valt22
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Додано: Сер 15 лип, 2020 21:16
открыл нью кард, такой вопрос, после перевода с моно на эту карту, платить сразу можно или надо что бы деньги отлежались, что бы не было овердрафта? Комиссия за конвертацию при оплате в евро-баксе будет? Прошерстил эту тему, видел что надо как то подключать кеш бек, как? И еще, не пускает в приложение на телефоне, с ноута все ок.
yoggik
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Додано: Сер 15 лип, 2020 21:20
yoggik написав:
открыл нью кард, такой вопрос, после перевода с моно на эту карту, платить сразу можно или надо что бы деньги отлежались, что бы не было овердрафта? Комиссия за конвертацию при оплате в евро-баксе будет? Прошерстил эту тему, видел что надо как то подключать кеш бек, как?
1. Можно платить сразу. Овердрафт есть, но без штрафных санкций.
2. Комиссии нет, но курс на 1-1,5% хуже среднего.
3. Кешбэк подключается сам, ждите СМС.
По каждому из этих вопросов уже несколько раз ответы написаны...
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, 10% на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, 10/12/15% на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк, 12% на остаток https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > карта А-Банка 50 грн
ingtrans
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Додано: Сер 15 лип, 2020 21:22
ingtrans благодарю за ответы, прочитал тему страниц 10 назад - не встречал такой инфы. По курсам, да, заметил что выше чем на моно или привате, надо считать чем выгоднее платить.
yoggik
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Додано: Сер 15 лип, 2020 21:27
yoggik написав:
прочитал тему страниц 10 назад
Мало. Читати треба щонайменше з жовтня
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
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Додано: Сер 15 лип, 2020 21:29
yoggik написав:
благодарю за ответы, прочитал тему страниц 10 назад - не встречал такой инфы.
Поиск же есть. Не хватало каждые 10 страниц об этом писать, хотя да, бывало и чаще.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, 10% на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, 10/12/15% на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк, 12% на остаток https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > карта А-Банка 50 грн
ingtrans
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:56
Надо модераторов попросить пост закрепить сверху с популярными ответами
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Сер 15 лип, 2020 23:13
ingtrans написав: swan forever написав:
Курил ветку вглубь, но так и не понял как кошерно платить комуналь ньюкард через приложение
Если Вы о приложении URKSIB, то оплата через него идет без кешбэка. Платить нужно через сторонние сервисы (next, portmone, easypay и т.д.).
То есть привязать карту на сервисе и ей рассчитываться?
А если привязать карту в Сильпо или Ашане¿ Или какой-либо другой инетмагаз? Или только платёжный сервис?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Додано: Сер 15 лип, 2020 23:46
swan forever написав: ingtrans написав: swan forever написав:
Курил ветку вглубь, но так и не понял как кошерно платить комуналь ньюкард через приложение
Если Вы о приложении URKSIB, то оплата через него идет без кешбэка. Платить нужно через сторонние сервисы (next, portmone, easypay и т.д.).
То есть привязать карту на сервисе и ей рассчитываться?
А если привязать карту в Сильпо или Ашане¿ Или какой-либо другой инетмагаз? Или только платёжный сервис?
привязывайте и платите через додаток Сильпо и т.п.
для АТБ через сайт заказ и оплата
https://zakaz.atbmarket.com/
Получи вознаграждение за оформление карт: карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
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Додано: Сер 15 лип, 2020 23:49
Rainbow написав: ukrprom2014 написав:
Открыл НьюКарту на детеныша 16 лет.
Теперь с отделения наяривают - прийдите закройте, ибо можно только с 18.
Клоунада европейская
Пусть подождут 2 года или условия изменят, почему нельзя человеку карту открыть в 16 лет имея паспорт и код?
Клоуническая контора.
Они после сканов дока просят клиента подождать 15-25 минут для подтвердения с бэкофиса. Кто-то там получает слишком большую зарплату
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
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