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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:24
Slx
Да оба так и было.
Только ждали почти час!
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Додано: Чет 16 лип, 2020 09:00
swan forever написав: ingtrans написав: swan forever написав:
Курил ветку вглубь, но так и не понял как кошерно платить комуналь ньюкард через приложение
Если Вы о приложении URKSIB, то оплата через него идет без кешбэка. Платить нужно через сторонние сервисы (next, portmone, easypay и т.д.).
То есть привязать карту на сервисе и ей рассчитываться?
А если привязать карту в Сильпо или Ашане¿ Или какой-либо другой инетмагаз? Или только платёжный сервис?
все верно, везде где оплата по интернету указали карту и вперед
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:23
что-то пятисоток нет ...
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:28
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:39
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