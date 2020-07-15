RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10271028102910301031>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:24

Slx
Да оба так и было.
Только ждали почти час!
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1827
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:00

  swan forever написав:
  ingtrans написав:
  swan forever написав:Курил ветку вглубь, но так и не понял как кошерно платить комуналь ньюкард через приложение

Если Вы о приложении URKSIB, то оплата через него идет без кешбэка. Платить нужно через сторонние сервисы (next, portmone, easypay и т.д.).

То есть привязать карту на сервисе и ей рассчитываться?
А если привязать карту в Сильпо или Ашане¿ Или какой-либо другой инетмагаз? Или только платёжный сервис?
все верно, везде где оплата по интернету указали карту и вперед
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1675
З нами з: 08.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:23

что-то пятисоток нет ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37509
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 5970 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

после обеда обычно
Hack-Stock
 
Повідомлень: 578
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В прошлом месяце зашло до 9 утра
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1772
З нами з: 12.02.08
Подякував: 87 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:33

  IMPRINTER написав:что-то пятисоток нет ...

от зашли тока
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31936
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2536 раз.
Подякували: 3721 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Зачислили всё копейка в копейку, даже по сомнительным операциям (там, где не отображалось в ИБ как интернет оплата)
Amid
 
Повідомлень: 1299
З нами з: 12.06.08
Подякував: 156 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

clientage написав:
  IMPRINTER написав:что-то пятисоток нет ...

от зашли тока
Акционная 100ка пока не пришла.
lel
 
Повідомлень: 2655
З нами з: 10.12.13
Подякував: 990 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:35

  lel написав:
clientage написав:
  IMPRINTER написав:что-то пятисоток нет ...

от зашли тока
Акционная 100ка пока не пришла.

мне на 50 какойто код пришел, но их тоже пока не зачислили
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31936
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2536 раз.
Подякували: 3721 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:37

Зачислили копейка в копейку (на 0,01 грн больше, видно за счет округления). Что интересно: по операциям через приватовский NEXT начислили на сумму с комиссией, думал, только на саму сумму платежа начислят.
Укрсиб рулит!
Искатель
 
Повідомлень: 3991
З нами з: 22.02.16
Подякував: 603 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
Профіль
4
4
  #<1 ... 10271028102910301031>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chieff, kostya77, vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.