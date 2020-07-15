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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1028102910301031>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:40

  Искатель написав:Зачислили копейка в копейку (на 0,01 грн больше, видно за счет округления). Что интересно: по операциям через приватовский NEXT начислили на сумму с комиссией, думал, только на саму сумму платежа начислят.
Укрсиб рулит!

Они ж не видят какая там комиссия, приходит запрос на списание одной суммой.
Мне чего-то больше заплатили на 62,95 грн. кешбэка
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
Повідомлень: 2825
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Подякували: 340 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:42

не доплатили 108.10... подходит на платеж в пампике и ватсонсе... хотя до этого с ними все было ок... впервые такое
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

8.80 за щось не дорахували :)
іду нап"юсь :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:49

  omb написав:не доплатили 108.10... подходит на платеж в пампике и ватсонсе... хотя до этого с ними все было ок... впервые такое

Интересно, с чем связано.
Выясните, отпишитесь обязательно!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:00

Норм, 500 грн зайшло)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Мне тоже не доплатили 190. Хотя все операции одинаковы. А у вас какого числа были недоплаты?
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:13

New Card

Оплата товарів\послуг\I0130HW4\UA\Dnipro\Privat\Privat24 Kommu


За оплату коммуналки по интернету картой через П24 кешбек не дают!

Жадины!
Esq
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:23

  Esq написав:
Оплата товарів\послуг\I0130HW4\UA\Dnipro\Privat\Privat24 Kommu


За оплату коммуналки по интернету картой через П24 кешбек не дают!

Жадины!

Вы ошибаетесь. В июне сделал 12 таких платежей, за все начислили.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:26

  Искатель написав:
  Esq написав:
Оплата товарів\послуг\I0130HW4\UA\Dnipro\Privat\Privat24 Kommu


За оплату коммуналки по интернету картой через П24 кешбек не дают!

Жадины!

Вы ошибаетесь. В июне сделал 12 таких платежей, за все начислили.


5 коммунальный платежей в июне и еще несколько кроме них. Кешбек выплачен аккуратно по сумме остальных оплат, т.е. за исключением коммуналки.

Оплаты без кешбека:

Зображення
Esq
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вот у меня тоже похоже за часть оплат 02 нет кеша. Это как вообще?
Не коммуналка.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
DENVER_S
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