Они ж не видят какая там комиссия, приходит запрос на списание одной суммой.
Мне чего-то больше заплатили на 62,95 грн. кешбэка
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:40
Они ж не видят какая там комиссия, приходит запрос на списание одной суммой.
Мне чего-то больше заплатили на 62,95 грн. кешбэка
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:42
не доплатили 108.10... подходит на платеж в пампике и ватсонсе... хотя до этого с ними все было ок... впервые такое
Кешбечные карты!
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:46
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
8.80 за щось не дорахували
іду нап"юсь
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:49
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Мне тоже не доплатили 190. Хотя все операции одинаковы. А у вас какого числа были недоплаты?
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:13
New Card
За оплату коммуналки по интернету картой через П24 кешбек не дают!
Жадины!
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:23
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:26
5 коммунальный платежей в июне и еще несколько кроме них. Кешбек выплачен аккуратно по сумме остальных оплат, т.е. за исключением коммуналки.
Оплаты без кешбека:
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вот у меня тоже похоже за часть оплат 02 нет кеша. Это как вообще?
Не коммуналка.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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