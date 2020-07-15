RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1029103010311032>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:32

  Искатель написав:
  omb написав:не доплатили 108.10... подходит на платеж в пампике и ватсонсе... хотя до этого с ними все было ок... впервые такое

Интересно, с чем связано.
Выясните, отпишитесь обязательно!
написал в чат, проблему признали и подозрения подтвердили, сказали подождать, разбираются
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1676
З нами з: 08.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я тоже написал но пока без ответа.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
DENVER_S
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4512
З нами з: 05.04.11
Подякував: 705 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:37

Тоже написал в чат - попросил уточнить почему ничего не обломилось с этих оплат.
Esq
 
Повідомлень: 1495
З нами з: 18.08.06
Подякував: 481 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подозреваю 02 что то произошло.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
DENVER_S
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4512
З нами з: 05.04.11
Подякував: 705 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:53

В чате пока что какую-то дичь написали, что, мол "Расчеты в других мобильных приложениях в программу кеш бека не входят, только расчет в торговой точке.". Программ лояльности что ли не знают своих.
Esq
 
Повідомлень: 1495
З нами з: 18.08.06
Подякував: 481 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:58

Тоже не выплатили кешбек за 02.06 (оплата коммуналки через приватовский некст). Зато выплатили за покупки на алиэкспрессе, которые платились 30.06 и были проведены уже в июле.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3436
З нами з: 14.10.08
Подякував: 202 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:01

Я правильно понимаю, что основной массе не выплатили кэшбэк именно по операциям за 2 июня?
У меня были 1.06. и 3.06, выплатили все. 2 июня картой не пользовался.
Искатель
 
Повідомлень: 3992
З нами з: 22.02.16
Подякував: 603 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я у Укрсиба не нашел информациии по кешбеку отдельных операций. То есть самое лучшее, что у меня есть - это сложить оплаты которые *я думаю что* должны окешбечиться и умножить на 5%. там где-то банк пишет что НДФЛ оплатил от себя, так что 5% должны быть чистыми. Это самый точный метод проверки, или где-то можно пооперационно проверить и я этого просто не знаю?
Esq
 
Повідомлень: 1495
З нами з: 18.08.06
Подякував: 481 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Видимо проблема действительно за 2 июня.У меня тоже именно за этот день недостача.
IGNAT
 
Повідомлень: 103
З нами з: 29.03.12
Подякував: 258 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

31-го июня делал покупку вечером на амазоне, с блокировкой, кишмиш выплачен в июле.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 579
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1029103010311032>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Monk23, sens і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.