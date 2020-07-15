написал в чат, проблему признали и подозрения подтвердили, сказали подождать, разбираются
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:32
написал в чат, проблему признали и подозрения подтвердили, сказали подождать, разбираются
Кешбечные карты!
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:37
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я тоже написал но пока без ответа.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:37
Тоже написал в чат - попросил уточнить почему ничего не обломилось с этих оплат.
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Подозреваю 02 что то произошло.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:53
В чате пока что какую-то дичь написали, что, мол "Расчеты в других мобильных приложениях в программу кеш бека не входят, только расчет в торговой точке.". Программ лояльности что ли не знают своих.
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:58
Тоже не выплатили кешбек за 02.06 (оплата коммуналки через приватовский некст). Зато выплатили за покупки на алиэкспрессе, которые платились 30.06 и были проведены уже в июле.
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:01
Я правильно понимаю, что основной массе не выплатили кэшбэк именно по операциям за 2 июня?
У меня были 1.06. и 3.06, выплатили все. 2 июня картой не пользовался.
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я у Укрсиба не нашел информациии по кешбеку отдельных операций. То есть самое лучшее, что у меня есть - это сложить оплаты которые *я думаю что* должны окешбечиться и умножить на 5%. там где-то банк пишет что НДФЛ оплатил от себя, так что 5% должны быть чистыми. Это самый точный метод проверки, или где-то можно пооперационно проверить и я этого просто не знаю?
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Видимо проблема действительно за 2 июня.У меня тоже именно за этот день недостача.
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:14
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
31-го июня делал покупку вечером на амазоне, с блокировкой, кишмиш выплачен в июле.
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