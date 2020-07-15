Короче чем больше обращений тем лучше. Можете писать в чат. Но звонить вроде быстрее.
Там 02 явно сбой какой то.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:58
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Короче чем больше обращений тем лучше. Можете писать в чат. Но звонить вроде быстрее.
Там 02 явно сбой какой то.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:05
Кешбечные карты!
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