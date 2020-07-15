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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:58
Короче чем больше обращений тем лучше. Можете писать в чат. Но звонить вроде быстрее.
Там 02 явно сбой какой то.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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DENVER_S
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Додано: Чет 16 лип, 2020 14:05
DENVER_S написав:
Подозреваю 02 что то произошло.
ага, у меня тоже 02 эти 2 оплаты
Кешбечные карты!
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Додано: Чет 16 лип, 2020 14:30
Hack-Stock написав:
31-го июня делал покупку вечером на амазоне, с блокировкой, кишмиш выплачен в июле.
Нет такой даты
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velvet
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Додано: Чет 16 лип, 2020 14:50
Тоже недоплатили за 2 июня
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Boundless
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:04
Esq написав:
То есть самое лучшее, что у меня есть - это сложить оплаты которые *я думаю что* должны окешбечиться и умножить на 5%. там где-то банк пишет что НДФЛ оплатил от себя, так что 5% должны быть чистыми. Это самый точный метод проверки, или где-то можно пооперационно проверить и я этого просто не знаю?
да, выплачивается 5% с точностью до копейки, такая точность похвальна для банка. В той-же Идее проценты постоянно занижают на 0.05-0.1%.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:38
Striker написав: V2 написав:
Що за така популярна модель?
Звичайний Honor 20 Pro, на якому є можливість встановити нормальний запис телефонних розмов.
так в андроїді з 9 версії випиляли ж запис розмов. залишили тільки для деяких країн і телефони які приходять до України потрібно перепрошивати.
чи цей телефон чимсь не такий як усі?
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Додано: Чет 16 лип, 2020 16:00
velvet написав: Hack-Stock написав:
31-го июня делал покупку вечером на амазоне, с блокировкой, кишмиш выплачен в июле.
Нет такой даты
Теж оплачував в останній робочий день ввечері і все ок
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Rainbow
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Додано: Чет 16 лип, 2020 16:53
Подскажите, какие условия начисления кешбек по карте Є-SHOPPING. Кроме ограничения 500 гр в месяц не нашел информации. По всем категориям покупок начисляется кешбек?
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ygn
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Додано: Чет 16 лип, 2020 17:04
velvet написав: Hack-Stock написав:
31-го июня делал покупку вечером на амазоне, с блокировкой, кишмиш выплачен в июле.
Нет такой даты
извиняюсь, 30-го)
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Додано: Чет 16 лип, 2020 17:12
ygn написав:
Подскажите, какие условия начисления кешбек по карте Є-SHOPPING. Кроме ограничения 500 гр в месяц не нашел информации. По всем категориям покупок начисляется кешбек?
да. главное чтоб в интеренете была оплата
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