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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1029103010311032

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Короче чем больше обращений тем лучше. Можете писать в чат. Но звонить вроде быстрее.
Там 02 явно сбой какой то.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:05

  DENVER_S написав:Подозреваю 02 что то произошло.
ага, у меня тоже 02 эти 2 оплаты
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:30

  Hack-Stock написав:31-го июня делал покупку вечером на амазоне, с блокировкой, кишмиш выплачен в июле.

Нет такой даты
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карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Тоже недоплатили за 2 июня
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:04

  Esq написав:То есть самое лучшее, что у меня есть - это сложить оплаты которые *я думаю что* должны окешбечиться и умножить на 5%. там где-то банк пишет что НДФЛ оплатил от себя, так что 5% должны быть чистыми. Это самый точный метод проверки, или где-то можно пооперационно проверить и я этого просто не знаю?


да, выплачивается 5% с точностью до копейки, такая точность похвальна для банка. В той-же Идее проценты постоянно занижают на 0.05-0.1%.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:38

  Striker написав:
  V2 написав:Що за така популярна модель?

Звичайний Honor 20 Pro, на якому є можливість встановити нормальний запис телефонних розмов.


так в андроїді з 9 версії випиляли ж запис розмов. залишили тільки для деяких країн і телефони які приходять до України потрібно перепрошивати.
чи цей телефон чимсь не такий як усі?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:00

  velvet написав:
  Hack-Stock написав:31-го июня делал покупку вечером на амазоне, с блокировкой, кишмиш выплачен в июле.

Нет такой даты

Теж оплачував в останній робочий день ввечері і все ок
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:53

Подскажите, какие условия начисления кешбек по карте Є-SHOPPING. Кроме ограничения 500 гр в месяц не нашел информации. По всем категориям покупок начисляется кешбек?
ygn
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:04

  velvet написав:
  Hack-Stock написав:31-го июня делал покупку вечером на амазоне, с блокировкой, кишмиш выплачен в июле.

Нет такой даты

извиняюсь, 30-го)
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:12

  ygn написав:Подскажите, какие условия начисления кешбек по карте Є-SHOPPING. Кроме ограничения 500 гр в месяц не нашел информации. По всем категориям покупок начисляется кешбек?


да. главное чтоб в интеренете была оплата
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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