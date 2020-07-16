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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:39
интересно когда глюк за 02.06 исправят.. кому-то что-то говорили в поддержке?
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Додано: Чет 16 лип, 2020 18:10
omb написав:
интересно когда глюк за 02.06 исправят.. кому-то что-то говорили в поддержке?
"Запрос на проверку зафиксировали. Ответ будет предоставлен в этом чате."
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