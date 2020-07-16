Lost написав:

omb написав: Ferlakur написав: Телефоны беру исключительно на алиэкспрессе. Телефоны беру исключительно на алиэкспрессе. А подскажите как проходит расстаможка с али? А то я все никак не решусь А подскажите как проходит расстаможка с али? А то я все никак не решусь

Вышевам уже описал возможные варианты.В случае с Ali, особенно когда доставляет приличная (надежная) служба доставки (для дорогих покупок) вариант таможенного оформления при ввозе в Украину никак не обойти (почти никак).Чтобы там не указал продавец Вам при отправке - в пункте таможенного оформления оценят вашу покупку и попросят доплатить мито. Вам прийдет сообщение на номер телефона, указанный при совершении покупки, о том что ее оценили в такую ту сумму и какую сумму вы должны оплатить в бюджет чтобы ее выпустили дальше. В нем будут указаны реквизиты куда платить и телефоны пункта таможенного оформления, через который ваша посылка заезжает в Украину.Варианты предоставить подтверждающие документы вы конечно можете... просить продавца прислать вам счет на сумму, указанную на посылке при отправке продавцом, скрины и банковские выписки по карте об оплате за товар - но поверьте, таможня, как было и моем случае, будут настаивать на оцененной ими стоимости товара, какая бы у вас удачная покупка не была.В моем случае предоставленные документы не приняли во внимание и "попросили" доплатить. А до этого, посылка долго лежала без движения в пункте таможенного оформления и не передавалась дальше на доставку.