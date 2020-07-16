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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:39
интересно когда глюк за 02.06 исправят.. кому-то что-то говорили в поддержке?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Чет 16 лип, 2020 18:10
omb написав:
интересно когда глюк за 02.06 исправят.. кому-то что-то говорили в поддержке?
"Запрос на проверку зафиксировали. Ответ будет предоставлен в этом чате."
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Esq
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Додано: Чет 16 лип, 2020 19:13
Аналогично, оплата 2,06 на пару сот грн.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 19:44
DENVER_S написав:
Вот у меня тоже похоже за часть оплат 02 нет кеша. Это как вообще?
Не коммуналка.
Аналогічно!
Найжирніша операція була 2-го числа, і вона без кешбеку!
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Додано: Чет 16 лип, 2020 19:58
Flamingo написав: omb написав: Ferlakur написав:
Телефоны беру исключительно на алиэкспрессе.
А подскажите как проходит расстаможка с али? А то я все никак не решусь
Ну тут как бы три варианта:
1. Продавец декларирует полную стоимость посылки, при пересечении границы таможня насчитывает пошлину, конда вы приходите в службу доставки посылку забрать - вы эту пошлину оплачиваете.
2. Вы просите продавца указать в декларации заниженную стоимость. Например 100 баксов. Кстати многие продавцы видя доставку в Украину сами предлагают это сделать. Включая оф.магазы Ми. При этом вам везет и таможня не обращает внимания на вашу посылку. В итоге вы не доплачиваете ничего.
3. Начало как у п.2 но вам не везет и таможня вскрывает вашу посылку. Оценивает ее вместимость по своим отфонарным каталогам. К примеру купленный на али за 400 баксов телепон могут оценить в 600 и начислить пошлину исходя из этой цены. Ну а концовка как в п.1.
Из личного опыта - с али мне везло, с амазона нет (но там был не телефон а часы).
1. у вас уже был опыт или вы так таможня как бы до оплаты пошлины не выпускает посылку дальше и тогда начинаются танцы с бубном...
2. до сих пор они сами так делали без всяких вопросов и просьбе
3. предоставляете инвойс от продавца и выписку с карты про оплату и тогда пересчита.т по реальной сумме.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 20:00
шо вы все 02.06 покупали? шо за сакральная дата? не черная ж пятница ...
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Додано: Чет 16 лип, 2020 20:15
Зато теперь выяснили что это сбой, а не просто какие то плохие покупки.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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Додано: Чет 16 лип, 2020 20:22
Lost написав: omb написав: Ferlakur написав:
Телефоны беру исключительно на алиэкспрессе.
А подскажите как проходит расстаможка с али? А то я все никак не решусь
Выше Flamingo
вам уже описал возможные варианты.
В случае с Ali, особенно когда доставляет приличная (надежная) служба доставки (для дорогих покупок) вариант таможенного оформления при ввозе в Украину никак не обойти (почти никак).
Чтобы там не указал продавец Вам при отправке - в пункте таможенного оформления оценят вашу покупку и попросят доплатить мито. Вам прийдет сообщение на номер телефона, указанный при совершении покупки, о том что ее оценили в такую ту сумму и какую сумму вы должны оплатить в бюджет чтобы ее выпустили дальше. В нем будут указаны реквизиты куда платить и телефоны пункта таможенного оформления, через который ваша посылка заезжает в Украину.
Варианты предоставить подтверждающие документы вы конечно можете... просить продавца прислать вам счет на сумму, указанную на посылке при отправке продавцом, скрины и банковские выписки по карте об оплате за товар - но поверьте, таможня, как было и моем случае, будут настаивать на оцененной ими стоимости товара, какая бы у вас удачная покупка не была.
В моем случае предоставленные документы не приняли во внимание и "попросили" доплатить. А до этого, посылка долго лежала без движения в пункте таможенного оформления и не передавалась дальше на доставку.
скорее всего зависит от таможенника и того, насколько ваши доки были убедительны.
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