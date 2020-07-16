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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1030103110321033

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:39

интересно когда глюк за 02.06 исправят.. кому-то что-то говорили в поддержке?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:10

  omb написав:интересно когда глюк за 02.06 исправят.. кому-то что-то говорили в поддержке?


"Запрос на проверку зафиксировали. Ответ будет предоставлен в этом чате."
Esq
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Аналогично, оплата 2,06 на пару сот грн.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:44

  DENVER_S написав:Вот у меня тоже похоже за часть оплат 02 нет кеша. Это как вообще?
Не коммуналка.


Аналогічно!
Найжирніша операція була 2-го числа, і вона без кешбеку! :(
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:58

  Flamingo написав:
  omb написав:
  Ferlakur написав:Телефоны беру исключительно на алиэкспрессе.
А подскажите как проходит расстаможка с али? А то я все никак не решусь

Ну тут как бы три варианта:
1. Продавец декларирует полную стоимость посылки, при пересечении границы таможня насчитывает пошлину, конда вы приходите в службу доставки посылку забрать - вы эту пошлину оплачиваете.
2. Вы просите продавца указать в декларации заниженную стоимость. Например 100 баксов. Кстати многие продавцы видя доставку в Украину сами предлагают это сделать. Включая оф.магазы Ми. При этом вам везет и таможня не обращает внимания на вашу посылку. В итоге вы не доплачиваете ничего.
3. Начало как у п.2 но вам не везет и таможня вскрывает вашу посылку. Оценивает ее вместимость по своим отфонарным каталогам. К примеру купленный на али за 400 баксов телепон могут оценить в 600 и начислить пошлину исходя из этой цены. Ну а концовка как в п.1.

Из личного опыта - с али мне везло, с амазона нет (но там был не телефон а часы).

1. у вас уже был опыт или вы так таможня как бы до оплаты пошлины не выпускает посылку дальше и тогда начинаются танцы с бубном...
2. до сих пор они сами так делали без всяких вопросов и просьбе
3. предоставляете инвойс от продавца и выписку с карты про оплату и тогда пересчита.т по реальной сумме.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:00

шо вы все 02.06 покупали? шо за сакральная дата? не черная ж пятница ...
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Зато теперь выяснили что это сбой, а не просто какие то плохие покупки.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:22

  Lost написав:
  omb написав:
  Ferlakur написав:Телефоны беру исключительно на алиэкспрессе.
А подскажите как проходит расстаможка с али? А то я все никак не решусь

Выше Flamingo вам уже описал возможные варианты. :D
В случае с Ali, особенно когда доставляет приличная (надежная) служба доставки (для дорогих покупок) вариант таможенного оформления при ввозе в Украину никак не обойти (почти никак).

Чтобы там не указал продавец Вам при отправке - в пункте таможенного оформления оценят вашу покупку и попросят доплатить мито. Вам прийдет сообщение на номер телефона, указанный при совершении покупки, о том что ее оценили в такую ту сумму и какую сумму вы должны оплатить в бюджет чтобы ее выпустили дальше. В нем будут указаны реквизиты куда платить и телефоны пункта таможенного оформления, через который ваша посылка заезжает в Украину.

Варианты предоставить подтверждающие документы вы конечно можете... просить продавца прислать вам счет на сумму, указанную на посылке при отправке продавцом, скрины и банковские выписки по карте об оплате за товар - но поверьте, таможня, как было и моем случае, будут настаивать на оцененной ими стоимости товара, какая бы у вас удачная покупка не была. ;)

В моем случае предоставленные документы не приняли во внимание и "попросили" доплатить. А до этого, посылка долго лежала без движения в пункте таможенного оформления и не передавалась дальше на доставку.

скорее всего зависит от таможенника и того, насколько ваши доки были убедительны.
ol_zy
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