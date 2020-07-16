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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:31
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:37
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я так розумію, що іпон чи самвсунь за 90 баксів скоріш за все затримають, а от різні маловідомі та й відомі китайці - сяомі, чуві, кубот не чіпають...
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