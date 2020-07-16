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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1031103210331034

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:31

  IMPRINTER написав:шо вы все 02.06 покупали? шо за сакральная дата? не черная ж пятница ...


Яке свято 2 липня 2020 У цей день світ відзначає Всесвітній день собаки, День сюрпризів, Всесвітній день НЛО, Міжнародний день спортивного журналіста.

Сюрприз вдався! :D
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я так розумію, що іпон чи самвсунь за 90 баксів скоріш за все затримають, а от різні маловідомі та й відомі китайці - сяомі, чуві, кубот не чіпають...
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chipmunk
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