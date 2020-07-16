такой вопрос новичка по укрсибу. Платил в инете, на сайте фокстрота, с помошью гугл пей. Операция в инет банке светится как в категрии "ДІМ" подкатегория " МЕБЛІ ТА ІНТЕР'ЄР" так же делал пополняшку на сайте Кс - " ОПЛАТА ПОСЛУГ В ІНТЕРНЕТІ " Я правильно понимаю, что кеш бека по категории дом не видидать? Или это просто так показывает, а кеш бек будет?
yoggik написав:такой вопрос новичка по укрсибу. Платил в инете, на сайте фокстрота, с помошью гугл пей. Операция в инет банке светится как в категрии "ДІМ" подкатегория " МЕБЛІ ТА ІНТЕР'ЄР" так же делал пополняшку на сайте Кс - " ОПЛАТА ПОСЛУГ В ІНТЕРНЕТІ " Я правильно понимаю, что кеш бека по категории дом не видидать? Или это просто так показывает, а кеш бек будет?
тут все нью-карт лупят ...за фокстрот не в курсах
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yoggik написав:такой вопрос новичка по укрсибу. Платил в инете, на сайте фокстрота, с помошью гугл пей. Операция в инет банке светится как в категрии "ДІМ" подкатегория " МЕБЛІ ТА ІНТЕР'ЄР" так же делал пополняшку на сайте Кс - " ОПЛАТА ПОСЛУГ В ІНТЕРНЕТІ " Я правильно понимаю, что кеш бека по категории дом не видидать? Или это просто так показывает, а кеш бек будет?
через гугл пей оплата может идти как оффлайн, лучше платить вводом данных вручную