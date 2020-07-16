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Додано: Чет 16 лип, 2020 21:31
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:37
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я так розумію, що іпон чи самвсунь за 90 баксів скоріш за все затримають, а от різні маловідомі та й відомі китайці - сяомі, чуві, кубот не чіпають...
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Додано: Чет 16 лип, 2020 23:43
такой вопрос новичка по укрсибу. Платил в инете, на сайте фокстрота, с помошью гугл пей. Операция в инет банке светится как в категрии "ДІМ" подкатегория " МЕБЛІ ТА ІНТЕР'ЄР" так же делал пополняшку на сайте Кс - " ОПЛАТА ПОСЛУГ В ІНТЕРНЕТІ "
Я правильно понимаю, что кеш бека по категории дом не видидать? Или это просто так показывает, а кеш бек будет?
Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:41
не липня, а червня )
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:42
тут все нью-карт лупят ...за фокстрот не в курсах
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 02:40
Стоит ли держать в этом банке средства сильно выше фонда, или все таки заморочиться и дробить между другими банками?
Додано: П'ят 17 лип, 2020 07:08
через гугл пей оплата может идти как оффлайн, лучше платить вводом данных вручную
Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Hack-Stock, это не от Google Pay зависит, а от торговой точки, через какой тип POS они проводят оплату.
ps У Вас оплата прошла в интернете. На скрине это указано. После проводки эта информация улетучится.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:58
Хіба валюту тут варто тримати...але є ризик що введуть комісію за її зняття.
Тому диверсифікація має бути.
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