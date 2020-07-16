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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1032103310341035>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:31

  IMPRINTER написав:шо вы все 02.06 покупали? шо за сакральная дата? не черная ж пятница ...


Яке свято 2 липня 2020 У цей день світ відзначає Всесвітній день собаки, День сюрпризів, Всесвітній день НЛО, Міжнародний день спортивного журналіста.

Сюрприз вдався! :D
V2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я так розумію, що іпон чи самвсунь за 90 баксів скоріш за все затримають, а от різні маловідомі та й відомі китайці - сяомі, чуві, кубот не чіпають...
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:43

такой вопрос новичка по укрсибу. Платил в инете, на сайте фокстрота, с помошью гугл пей. Операция в инет банке светится как в категрии "ДІМ" подкатегория " МЕБЛІ ТА ІНТЕР'ЄР" так же делал пополняшку на сайте Кс - " ОПЛАТА ПОСЛУГ В ІНТЕРНЕТІ "
Я правильно понимаю, что кеш бека по категории дом не видидать? Или это просто так показывает, а кеш бек будет?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:41

  V2 написав:
  IMPRINTER написав:шо вы все 02.06 покупали? шо за сакральная дата? не черная ж пятница ...


Яке свято 2 липня 2020 У цей день світ відзначає Всесвітній день собаки, День сюрпризів, Всесвітній день НЛО, Міжнародний день спортивного журналіста.

Сюрприз вдався! :D


не липня, а червня )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:42

  yoggik написав:такой вопрос новичка по укрсибу. Платил в инете, на сайте фокстрота, с помошью гугл пей. Операция в инет банке светится как в категрии "ДІМ" подкатегория " МЕБЛІ ТА ІНТЕР'ЄР" так же делал пополняшку на сайте Кс - " ОПЛАТА ПОСЛУГ В ІНТЕРНЕТІ "
Я правильно понимаю, что кеш бека по категории дом не видидать? Или это просто так показывает, а кеш бек будет?


тут все нью-карт лупят ...за фокстрот не в курсах
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 02:40

Стоит ли держать в этом банке средства сильно выше фонда, или все таки заморочиться и дробить между другими банками?
mvv20201
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 07:08

  yoggik написав:такой вопрос новичка по укрсибу. Платил в инете, на сайте фокстрота, с помошью гугл пей. Операция в инет банке светится как в категрии "ДІМ" подкатегория " МЕБЛІ ТА ІНТЕР'ЄР" так же делал пополняшку на сайте Кс - " ОПЛАТА ПОСЛУГ В ІНТЕРНЕТІ "
Я правильно понимаю, что кеш бека по категории дом не видидать? Или это просто так показывает, а кеш бек будет?


через гугл пей оплата может идти как оффлайн, лучше платить вводом данных вручную
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Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Hack-Stock, это не от Google Pay зависит, а от торговой точки, через какой тип POS они проводят оплату.

ps У Вас оплата прошла в интернете. На скрине это указано. После проводки эта информация улетучится.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:58

  mvv20201 написав:Стоит ли держать в этом банке средства сильно выше фонда, или все таки заморочиться и дробить между другими банками?

Хіба валюту тут варто тримати...але є ризик що введуть комісію за її зняття.
Тому диверсифікація має бути.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Друзі, підкажіть, за онлайн покупки в Toplyvo ua кешбек не нараховують? Маю 2-і картки, однією платив за бензин - нічого не нарахували, іншою - різні онлайн покупки + онлайн бензин - кешбек менше на суму покупок бензина
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