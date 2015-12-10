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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:47
Sain_повернувся случайно не 2 июня была оплата?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:19
omb написав:Sain_повернувся
случайно не 2 июня была оплата?
Ні, їх було багато впродовж місяця. На жодну не начислили кешбек, хоча всі були онлайн
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Sain_повернувся
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:42
шо это:
"ВИНИКНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА ДОГОВОРОМ"
"ТИМЧАСОВА ОПЕРАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО ОБЛІКУ"
постоянно появляются такие надписи в выписке - это у всех так?
и ещё почти десять гривен не доплатили кэшбека
шо происходит?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:51
uaprofi написав:
шо это:
"ВИНИКНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА ДОГОВОРОМ"
"ТИМЧАСОВА ОПЕРАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО ОБЛІКУ"
постоянно появляются такие надписи в выписке - это у всех так?
Технический овердрафт. Бывает иногда, но поскольку овердрафт без санкций, такие транзакции меня особоне волнуют.
uaprofi написав:
и ещё почти десять гривен не доплатили кэшбека
шо происходит?
Уже определили, что на операции от 2.06 не начислили кешбэк. Если не начислили кешбэк на операции за другой день, то нужно отдельно разбипраться.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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ingtrans
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