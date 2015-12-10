УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:47
Sain_повернувся случайно не 2 июня была оплата?
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:19
omb написав: Sain_повернувся
случайно не 2 июня была оплата?
Ні, їх було багато впродовж місяця. На жодну не начислили кешбек, хоча всі були онлайн
Sain_повернувся
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:42
шо это:
"ВИНИКНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА ДОГОВОРОМ"
"ТИМЧАСОВА ОПЕРАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО ОБЛІКУ"
постоянно появляются такие надписи в выписке - это у всех так?
и ещё почти десять гривен не доплатили кэшбека
шо происходит?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:51
uaprofi написав:
шо это:
"ВИНИКНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА ДОГОВОРОМ"
"ТИМЧАСОВА ОПЕРАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО ОБЛІКУ"
постоянно появляются такие надписи в выписке - это у всех так?
Технический овердрафт. Бывает иногда, но поскольку овердрафт без санкций, такие транзакции меня особоне волнуют.
uaprofi написав:
и ещё почти десять гривен не доплатили кэшбека
шо происходит?
Уже определили, что на операции от 2.06 не начислили кешбэк. Если не начислили кешбэк на операции за другой день, то нужно отдельно разбипраться.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, 10% на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, 10/12/15% на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк, 12% на остаток https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > карта А-Банка 50 грн
ingtrans
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:34
mvv20201 написав:
Стоит ли держать в этом банке средства сильно выше фонда, или все таки заморочиться и дробить между другими банками?
Если в плане рисков - они минимальны, имхо вполне безопасно. Но учитывая, что ставки тут, наверное, самые низкие по системе - то вопрос "стоит ли" упирается в совсем другое
Faceless
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:44
Lost написав:
интересно ещё оплата на сайте Эпицентра (27.ua)
Может у кого то уже был удачный опыт?
Выплатили за июнь по всем тратам, и даже на 2 коп больше (на округлениях).
Вошел и Эпицентр (epicentrk.ua), и розетка (продавец Rozetka) за 28 (29) июня:
у них предавторизация, как я понимаю, когда в смс о списании указано не «Оплата», а «Блокування коштів».
killer bees
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:10
uaprofi написав:
шо это:
"ВИНИКНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА ДОГОВОРОМ"
"ТИМЧАСОВА ОПЕРАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО ОБЛІКУ"
постоянно появляются такие надписи в выписке - это у всех так?
и ещё почти десять гривен не доплатили кэшбека
шо происходит?
овердрафт. Вначале прошла оплата товара, а потом зачисление денег. Вроде ничего страшного. У меня такое было.
Амвросий
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:49
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Там 2% КБ.
Тока на покупке в ашане?
Или 2% на все, как Эко у Аллюсика?
guntherhouse777
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