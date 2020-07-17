Жаль.
Ищем КК или дебетку с 2% на все.
Но не онлайн.
Такая задача.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:08
Додано: Суб 18 лип, 2020 11:25
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Хорошего дня! Продолжаю читать ветку с 660стр. (начало ньюкарт), уже почти половину пройдено и с 1000 - все, вникаю. Но на носу уже оплата комуналки, кому не трудно - ответьте плиз на пару ? Можно в личку.
1. Понимаю, что пополнить карту без комиса в кассе или кэшином. А переводом можно без комиса? В наявности приват, эксим, ощад. Если да, то кудой, через чье приложение?
2. Исходя из имеющегося выше, как без/с мин. комис оплатить комуналку? Пока вижу из кабины некст приват за 1грн.
Всегда благодарю, ...читаю ветку дальше
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Додано: Суб 18 лип, 2020 11:37
valya пополняю р2р без комисса, как зайдет можно сразу тратить,без комиссии заплатить удастся только на сайте поставщика, если он есть(типа киевэнерго). А так 1 грн платеж некста это недорого.
Кешбечные карты!
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