Жаль.
Ищем КК или дебетку с 2% на все.
Но не онлайн.
Такая задача.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:08
Додано: Суб 18 лип, 2020 11:25
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Хорошего дня! Продолжаю читать ветку с 660стр. (начало ньюкарт), уже почти половину пройдено и с 1000 - все, вникаю. Но на носу уже оплата комуналки, кому не трудно - ответьте плиз на пару ? Можно в личку.
1. Понимаю, что пополнить карту без комиса в кассе или кэшином. А переводом можно без комиса? В наявности приват, эксим, ощад. Если да, то кудой, через чье приложение?
2. Исходя из имеющегося выше, как без/с мин. комис оплатить комуналку? Пока вижу из кабины некст приват за 1грн.
Всегда благодарю, ...читаю ветку дальше
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Додано: Суб 18 лип, 2020 11:37
valya пополняю р2р без комисса, как зайдет можно сразу тратить,без комиссии заплатить удастся только на сайте поставщика, если он есть(типа киевэнерго). А так 1 грн платеж некста это недорого.
Кешбечные карты!
Додано: Суб 18 лип, 2020 12:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ну вот у меня 4 пакета коммунсчетов за 4 хаты, под 40 счетов
Мне и каличное Портмоне подходит с абонкой 50грн/мес, хотя Ясно и Волю я с их сайтов оплачиваю, бо граюсь с Більше.
Кста, у Більше уже выцыганил 4 шт промо по -5 на экк Портмоне
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 18 лип, 2020 13:30
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