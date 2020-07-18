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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:08
greenozon написав: guntherhouse777 написав:
Тока на покупке в ашане?
дада, Ашан форева навсігда
причому 2% із 4 діє лише 1 рік, за який треба дофіга балів накопичити щоб потім було знову 2+2
Жаль.
Ищем КК или дебетку с 2% на все.
Но не онлайн.
Такая задача.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 11:25
Хорошего дня! Продолжаю читать ветку с 660стр. (начало ньюкарт), уже почти половину пройдено и с 1000 - все, вникаю. Но на носу уже оплата комуналки, кому не трудно - ответьте плиз на пару ? Можно в личку.
1. Понимаю, что пополнить карту без комиса в кассе или кэшином. А переводом можно без комиса? В наявности приват, эксим, ощад. Если да, то кудой, через чье приложение?
2. Исходя из имеющегося выше, как без/с мин. комис оплатить комуналку? Пока вижу из кабины некст приват за 1грн.
Всегда благодарю, ...читаю ветку дальше
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valya
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Додано: Суб 18 лип, 2020 11:37
valya пополняю р2р без комисса, как зайдет можно сразу тратить,без комиссии заплатить удастся только на сайте поставщика, если он есть(типа киевэнерго). А так 1 грн платеж некста это недорого.
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 18 лип, 2020 12:21
omb написав:
А так 1 грн платеж некста это недорого.
Ну вот у меня 4 пакета коммунсчетов за 4 хаты, под 40 счетов
Мне и каличное Портмоне подходит с абонкой 50грн/мес, хотя Ясно и Волю я с их сайтов оплачиваю, бо граюсь с Більше.
Кста, у Більше уже выцыганил 4 шт промо по -5 на экк Портмоне
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 18 лип, 2020 13:30
omb написав:valya
пополняю р2р без комисса, как зайдет можно сразу тратить,без комиссии заплатить удастся только на сайте поставщика, если он есть(типа киевэнерго). А так 1 грн платеж некста это недорого.
не 1 грн, а 0,5% от суммы оплаты через приватовский некст
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Andey
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Додано: Суб 18 лип, 2020 14:27
Andey написав: omb написав:valya
пополняю р2р без комисса, как зайдет можно сразу тратить,без комиссии заплатить удастся только на сайте поставщика, если он есть(типа киевэнерго). А так 1 грн платеж некста это недорого.
не 1 грн, а 0,5% от суммы оплаты через приватовский некст
давно вже бiльшiсть постачальникiв комуналки по 1 грн. Виключення окремi не частi комунальники, що не мають угод з ПБ. Там може бути 3 грн. або певний % вiд суми. У мене по 4 хатинкам таких нема зовсiм
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Суб 18 лип, 2020 15:30
Alien ага, у меня тоже кто-то не по 1 грн, но там копейки итого
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 18 лип, 2020 15:48
valya написав:
Хорошего дня! Продолжаю читать ветку с 660стр. (начало ньюкарт), уже почти половину пройдено и с 1000 - все, вникаю. Но на носу уже оплата комуналки, кому не трудно - ответьте плиз на пару ? Можно в личку.
1. Понимаю, что пополнить карту без комиса в кассе или кэшином. А переводом можно без комиса? В наявности приват, эксим, ощад. Если да, то кудой, через чье приложение?
2. Исходя из имеющегося выше, как без/с мин. комис оплатить комуналку? Пока вижу из кабины некст приват за 1грн.
Всегда благодарю, ...читаю ветку дальше
Пополняю New Card СЭП переводом по реквизитам.
Платить главное не через платежи с укрсибовского своего интернет-банка, раздела "платежи", "коммуналка". Эти - не считаются онлайновыми и неокэшбечиваются.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 16:48
valya написав:
1. Понимаю, что пополнить карту без комиса в кассе или кэшином. А переводом можно без комиса? В наявности приват, эксим, ощад. Если да, то кудой, через чье приложение?
2. Исходя из имеющегося выше, как без/с мин. комис оплатить комуналку? Пока вижу из кабины некст приват за 1грн.
1. СЕП з ощАду на НК без комісії до 5к
2. Некст по 1грн/платіж або на сайтах постачальників пробувати
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Додано: Суб 18 лип, 2020 17:09
KVV
Платеж в нексте привата - это все платежи по одной хате или платеж по каждому поставщику?
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