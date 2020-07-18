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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1034103510361037

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:13

  guntherhouse777 написав:
  greenozon написав:
  guntherhouse777 написав:Тока на покупке в ашане?

дада, Ашан форева навсігда
причому 2% із 4 діє лише 1 рік, за який треба дофіга балів накопичити щоб потім було знову 2+2

Жаль.
Ищем КК или дебетку с 2% на все.
Но не онлайн.
Такая задача.


якщо влаштовує фантіками то дивимося на аллу
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:28

  clientage написав:
  omb написав:А так 1 грн платеж некста это недорого.

Ну вот у меня 4 пакета коммунсчетов за 4 хаты, под 40 счетов :)
Мне и каличное Портмоне подходит с абонкой 50грн/мес, хотя Ясно и Волю я с их сайтов оплачиваю, бо граюсь с Більше.
Кста, у Більше уже выцыганил 4 шт промо по -5 на экк Портмоне

А какой смысл платить с yasno для більше? Разве приват не тот же балл за оплату даст???
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:39

Так с Ясно Більше еще больше выходит 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:48

  valya написав:KVV
Платеж в нексте привата - это все платежи по одной хате или платеж по каждому поставщику?

Можна всі платежі по одній хаті сплатити одним махом, але комісія всеодно 1грн за кожну послугу.
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