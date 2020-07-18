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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лип, 2020 17:13
guntherhouse777 написав: greenozon написав: guntherhouse777 написав:
Тока на покупке в ашане?
дада, Ашан форева навсігда
причому 2% із 4 діє лише 1 рік, за який треба дофіга балів накопичити щоб потім було знову 2+2
Жаль.
Ищем КК или дебетку с 2% на все.
Но не онлайн.
Такая задача.
якщо влаштовує фантіками то дивимося на аллу
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Додано: Суб 18 лип, 2020 17:28
clientage написав: omb написав:
А так 1 грн платеж некста это недорого.
Ну вот у меня 4 пакета коммунсчетов за 4 хаты, под 40 счетов
Мне и каличное Портмоне подходит с абонкой 50грн/мес, хотя Ясно и Волю я с их сайтов оплачиваю, бо граюсь с Більше.
Кста, у Більше уже выцыганил 4 шт промо по -5 на экк Портмоне
А какой смысл платить с yasno для більше? Разве приват не тот же балл за оплату даст???
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Додано: Суб 18 лип, 2020 17:39
Так с Ясно Більше еще больше выходит
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 18 лип, 2020 17:48
valya написав:KVV
Платеж в нексте привата - это все платежи по одной хате или платеж по каждому поставщику?
Можна всі платежі по одній хаті сплатити одним махом, але комісія всеодно 1грн за кожну послугу.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 22:02
valya написав:
1. Понимаю, что пополнить карту без комиса в кассе или кэшином. А переводом можно без комиса? В наявности приват, эксим, ощад. Если да, то кудой, через чье приложение?
Для таких ввідних - можете підв'язати Сіму у UKRSIB online і ним тягнути. Після цього одразу можна оплачувати. Решта обидва будуть брати комісію за вихід через Р2Р, а Сіма поки тримається. Також можна поповнювати з будь-якого банку, який вміє безкоштовно штовхати Р2Р, на кшталт: ПУМБ, Моно, Спорт, Туду і таке інше. У виписці можуть з'являтися фантомні трансакції з приводу виникнення заборгованості, що не передбачена договором, але Сібас одразу таку заборгованість гасить і за неї не штрафує, тому не звертайте на неї уваги.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 06:49
mephala написав: Striker написав: V2 написав:
Що за така популярна модель?
Звичайний Honor 20 Pro, на якому є можливість встановити нормальний запис телефонних розмов.
так в андроїді з 9 версії випиляли ж запис розмов. залишили тільки для деяких країн і телефони які приходять до України потрібно перепрошивати.
чи цей телефон чимсь не такий як усі?
Зайдіть на форум 4pda і знайдіть в шапці теми телефону в пункті "Корисне" Запис розмов з лінії. У Вас відпадуть всі питання. Все легко ставиться без перепрошивки.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 10:37
донарахували кб за 02.06.20? заявку створили але результату поки немає
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