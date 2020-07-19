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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1035103610371038>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:13

  guntherhouse777 написав:
  greenozon написав:
  guntherhouse777 написав:Тока на покупке в ашане?

дада, Ашан форева навсігда
причому 2% із 4 діє лише 1 рік, за який треба дофіга балів накопичити щоб потім було знову 2+2

Жаль.
Ищем КК или дебетку с 2% на все.
Но не онлайн.
Такая задача.


якщо влаштовує фантіками то дивимося на аллу
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:28

  clientage написав:
  omb написав:А так 1 грн платеж некста это недорого.

Ну вот у меня 4 пакета коммунсчетов за 4 хаты, под 40 счетов :)
Мне и каличное Портмоне подходит с абонкой 50грн/мес, хотя Ясно и Волю я с их сайтов оплачиваю, бо граюсь с Більше.
Кста, у Більше уже выцыганил 4 шт промо по -5 на экк Портмоне

А какой смысл платить с yasno для більше? Разве приват не тот же балл за оплату даст???
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:39

Так с Ясно Більше еще больше выходит 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:48

  valya написав:KVV
Платеж в нексте привата - это все платежи по одной хате или платеж по каждому поставщику?

Можна всі платежі по одній хаті сплатити одним махом, але комісія всеодно 1грн за кожну послугу.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:02

  valya написав:1. Понимаю, что пополнить карту без комиса в кассе или кэшином. А переводом можно без комиса? В наявности приват, эксим, ощад. Если да, то кудой, через чье приложение?

Для таких ввідних - можете підв'язати Сіму у UKRSIB online і ним тягнути. Після цього одразу можна оплачувати. Решта обидва будуть брати комісію за вихід через Р2Р, а Сіма поки тримається. Також можна поповнювати з будь-якого банку, який вміє безкоштовно штовхати Р2Р, на кшталт: ПУМБ, Моно, Спорт, Туду і таке інше. У виписці можуть з'являтися фантомні трансакції з приводу виникнення заборгованості, що не передбачена договором, але Сібас одразу таку заборгованість гасить і за неї не штрафує, тому не звертайте на неї уваги.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 06:49

  mephala написав:
  Striker написав:
  V2 написав:Що за така популярна модель?

Звичайний Honor 20 Pro, на якому є можливість встановити нормальний запис телефонних розмов.


так в андроїді з 9 версії випиляли ж запис розмов. залишили тільки для деяких країн і телефони які приходять до України потрібно перепрошивати.
чи цей телефон чимсь не такий як усі?

Зайдіть на форум 4pda і знайдіть в шапці теми телефону в пункті "Корисне" Запис розмов з лінії. У Вас відпадуть всі питання. Все легко ставиться без перепрошивки.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

донарахували кб за 02.06.20? заявку створили але результату поки немає
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:34

  tarasum написав:донарахували кб за 02.06.20? заявку створили але результату поки немає

Не донараховано і 100ка по Очевигоді не зарахована.

Не розчарований.
Бо не очаровувався Сібом.

З понеділка буду штурмувати онлайн чат.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ищу приложение для оплаты коммуналки картой нью. Дешевле привата не удается найти, хоть и комис по 1грн за каждую услугу. Может где то новым клиентам дают шару?
*******
valya
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:32

  valya написав:Ищу приложение для оплаты коммуналки картой нью. Дешевле привата не удается найти, хоть и комис по 1грн за каждую услугу. Может где то новым клиентам дают шару?

Портмоне - безкоштовно мiсяць пiсля реестрацii для нових клiентiв, пей-хаб - безкоштовно три мiсяцi
Востаннє редагувалось Alien в Нед 19 лип, 2020 14:33, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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