Наврядли они быстро начислят, целый день пересчитать это много... У меня нету..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лип, 2020 14:33
Наврядли они быстро начислят, целый день пересчитать это много... У меня нету..
Кешбечные карты!
Додано: Нед 19 лип, 2020 15:39
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:03
В пумбе нема нічого. В портмоне після регістраціі пробую і э коміс 1,5% мін 3грн. Всеж приват дешевше. А в пумбе онлайн мона зарегітись?
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:57
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Пробую зарегиться в пей-хабе, получилось. Карту добавить не получается, не приходит 3дс, видимо прблема сиба. Шо делать дальше?
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Додано: Нед 19 лип, 2020 17:05
А платити без регістрації?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 лип, 2020 17:44
Квесторе_поверніться
Та не, регистрация прошла успешно, не смотря на то что в банке ни когда ни чего не было. Уже и карта привязалась, так новая заморочка, домохозяйство добавить не возможно, улица не активна. При выборе комуналки по номеру показывает 0, расшифровки не видно. Короче - хрень. Видимо все же путь в приват
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