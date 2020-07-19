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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1035103610371038

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:33

  tarasum написав:донарахували кб за 02.06.20? заявку створили але результату поки немає
Наврядли они быстро начислят, целый день пересчитать это много... У меня нету..
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omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:39

  valya написав:Ищу приложение для оплаты коммуналки картой нью. Дешевле привата не удается найти, хоть и комис по 1грн за каждую услугу. Может где то новым клиентам дают шару?


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denmayer
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:03

  Alien написав:
  valya написав:Ищу приложение для оплаты коммуналки картой нью. Дешевле привата не удается найти, хоть и комис по 1грн за каждую услугу. Может где то новым клиентам дают шару?

Портмоне - безкоштовно мiсяць пiсля реестрацii для нових клiентiв, пей-хаб - безкоштовно три мiсяцi

В пумбе нема нічого. В портмоне після регістраціі пробую і э коміс 1,5% мін 3грн. Всеж приват дешевше. А в пумбе онлайн мона зарегітись?
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пробую зарегиться в пей-хабе, получилось. Карту добавить не получается, не приходит 3дс, видимо прблема сиба. Шо делать дальше?
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:05

  valya написав:Пробую зарегиться в пей-хабе, получилось. Карту добавить не получается, не приходит 3дс, видимо прблема сиба. Шо делать дальше?

А платити без регістрації?
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:44

Квесторе_поверніться
Та не, регистрация прошла успешно, не смотря на то что в банке ни когда ни чего не было. Уже и карта привязалась, так новая заморочка, домохозяйство добавить не возможно, улица не активна. При выборе комуналки по номеру показывает 0, расшифровки не видно. Короче - хрень. Видимо все же путь в приват
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valya
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