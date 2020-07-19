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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1036103710381039

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Певно трохи забрехалися, тим більше хтось наче вже отримав ту сотку за 30 платежів у червні. Ну то таке, не очаровувався також, тому зачекаю...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

kreuz, треба очікувати. Виплачують, але не так швидко...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:08

  valya написав:Квесторе_поверніться
Та не, регистрация прошла успешно, не смотря на то что в банке ни когда ни чего не было. Уже и карта привязалась, так новая заморочка, домохозяйство добавить не возможно, улица не активна. При выборе комуналки по номеру показывает 0, расшифровки не видно. Короче - хрень. Видимо все же путь в приват

Пейхаб глючная штука. Пробуйте позднее или в другой день.
demichh
 
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