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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:13
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Певно трохи забрехалися, тим більше хтось наче вже отримав ту сотку за 30 платежів у червні. Ну то таке, не очаровувався також, тому зачекаю...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
kreuz, треба очікувати. Виплачують, але не так швидко...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:08
Пейхаб глючная штука. Пробуйте позднее или в другой день.
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