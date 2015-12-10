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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:13
Певно трохи забрехалися, тим більше хтось наче вже отримав ту сотку за 30 платежів у червні. Ну то таке, не очаровувався також, тому зачекаю...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:32
kreuz, треба очікувати. Виплачують, але не так швидко...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:08
valya написав:Квесторе_поверніться
Та не, регистрация прошла успешно, не смотря на то что в банке ни когда ни чего не было. Уже и карта привязалась, так новая заморочка, домохозяйство добавить не возможно, улица не активна. При выборе комуналки по номеру показывает 0, расшифровки не видно. Короче - хрень. Видимо все же путь в приват
Пейхаб глючная штука. Пробуйте позднее или в другой день.
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demichh
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Додано: Пон 20 лип, 2020 16:34
Alpha1251 написав:
Коллеги, а налоги кто-нибудь пробовал через портмоне?
Оплата кошерная получается?
Кто не рискует - тот не пьет шампанское
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:23
Подскажите, Стар-Информ по Нью-Кард действительно больше не тарифицируется?
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Gost2013
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:29
Gost2013 написав:
Подскажите, Стар-Информ по Нью-Кард действительно больше не тарифицируется?
Доведено , перевiрено, не тарифiкується
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:30
Gost2013 написав:
Подскажите, Стар-Информ по Нью-Кард действительно больше не тарифицируется?
Да, действительно.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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ingtrans
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:32
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Gost2013
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