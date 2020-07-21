Додано: Сер 22 лип, 2020 09:03

Становитесь в очередь.

Я жду уже почти месяц "карантинного" кешбека, по ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ коду. Деньги тупо не пришли. Сначала морозились немного, типа "ждите ещё", а потом приняли заявку. И уже почти месяц прошёл. Периодически напоминаю о себе, в ответ "ждите ответа"

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте