|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лип, 2020 08:56
Мне написали, что ответ еще не получен, от тех кто будет исправлять
Кешбечные карты!
Додано: Сер 22 лип, 2020 09:03
Становитесь в очередь.
Я жду уже почти месяц "карантинного" кешбека, по ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ коду. Деньги тупо не пришли. Сначала морозились немного, типа "ждите ещё", а потом приняли заявку. И уже почти месяц прошёл. Периодически напоминаю о себе, в ответ "ждите ответа"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Зараз переглядають цей форум: Alien, greenozon, sauvignon, vitaliy_berdinskikh і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|