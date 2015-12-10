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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лип, 2020 08:56
Мне написали, что ответ еще не получен, от тех кто будет исправлять
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Сер 22 лип, 2020 09:03
Становитесь в очередь.
Я жду уже почти месяц "карантинного" кешбека, по ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ коду. Деньги тупо не пришли. Сначала морозились немного, типа "ждите ещё", а потом приняли заявку. И уже почти месяц прошёл. Периодически напоминаю о себе, в ответ "ждите ответа"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 22 лип, 2020 23:05
Хто крайній?
Я теж в черзі.
100грн по Очевигоді по коду від 14.07. сказали чекати до 14.08.
Жду.
...от ПУМБ красавчікі - сьогодні оплата по карті - завтра в обід кешбек.
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KVV
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Додано: Сер 22 лип, 2020 23:08
KVV написав:
от ПУМБ красавчікі - сьогодні оплата по карті - завтра в обід кешбек.
Що за картка?
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V2
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Додано: Сер 22 лип, 2020 23:44
V2 написав:
Що за картка?
ВсеКарта
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KVV
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Додано: Чет 23 лип, 2020 00:19
KVV написав: V2 написав:
Що за картка?
ВсеКарта
но это ж не для всех кешбек, а только для тех кому банк сам предложил.
или я ошибаюсь?
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Andey
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Додано: Чет 23 лип, 2020 08:27
Andey написав:
но это ж не для всех кешбек, а только для тех кому банк сам предложил.
или я ошибаюсь?
Так, по запрошенню.
Так само як і по Очевигоді.
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KVV
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:08
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rollo
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:15
То же самое
rollo написав:
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ingtrans
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