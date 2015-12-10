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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1037103810391040

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 08:56

Мне написали, что ответ еще не получен, от тех кто будет исправлять
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:03

Становитесь в очередь.
Я жду уже почти месяц "карантинного" кешбека, по ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ коду. Деньги тупо не пришли. Сначала морозились немного, типа "ждите ещё", а потом приняли заявку. И уже почти месяц прошёл. Периодически напоминаю о себе, в ответ "ждите ответа"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:05

Хто крайній? :)
Я теж в черзі.

100грн по Очевигоді по коду від 14.07. сказали чекати до 14.08.
Жду.

...от ПУМБ красавчікі - сьогодні оплата по карті - завтра в обід кешбек.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  KVV написав:от ПУМБ красавчікі - сьогодні оплата по карті - завтра в обід кешбек.


Що за картка?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:44

  V2 написав:Що за картка?

ВсеКарта
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 00:19

  KVV написав:
  V2 написав:Що за картка?

ВсеКарта

но это ж не для всех кешбек, а только для тех кому банк сам предложил.
или я ошибаюсь?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 08:27

  Andey написав:но это ж не для всех кешбек, а только для тех кому банк сам предложил.
или я ошибаюсь?

Так, по запрошенню.
Так само як і по Очевигоді.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:08

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rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав:Uklon + Mastercard від UKRSIBBANK = кешбек!
Розраховуйся за Uklon карткою Mastercard від UKRSIBBANK та отримуй кешбек 5% за кожну поїздку.
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ingtrans
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