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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:19
rollo так даже если и не проспал, то для владельцев нью кард оно неактуально)
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:30
klug написав:
Бо свиней душить жаба за поїздки на таксі?
Нет, по New Card и так есть 5% на таксі.
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- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:42
Andey написав: KVV написав: V2 написав:
Що за картка?
ВсеКарта
но это ж не для всех кешбек, а только для тех кому банк сам предложил.
или я ошибаюсь?
кстати, а если своего перс. менеджера попросить подключить кешбек на всекарту? или попросить чтобы банк прислал предложение это?
или это так не работает?
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