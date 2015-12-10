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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1038103910401041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:19

rollo так даже если и не проспал, то для владельцев нью кард оно неактуально)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:Бо свиней душить жаба за поїздки на таксі?

Нет, по New Card и так есть 5% на таксі.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:42

  Andey написав:
  KVV написав:
  V2 написав:Що за картка?

ВсеКарта

но это ж не для всех кешбек, а только для тех кому банк сам предложил.
или я ошибаюсь?

кстати, а если своего перс. менеджера попросить подключить кешбек на всекарту? или попросить чтобы банк прислал предложение это?
или это так не работает?
Andey
 
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omb , век живи - век учись)
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:04

rollo это да :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:37

30р банку

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... t_July.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  KVV написав:ВсеКарта


А де тут про кешбек?
https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:54

  V2 написав:
  KVV написав:ВсеКарта


А де тут про кешбек?
https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta

ПУМБ надсилає індивідуальну пропозицію не на постійній основі
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
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