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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:46
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:47
Прочитал тут что по Star Inform отменили комиссию по New Card. Действительно, в тарифах это отражено
Почему в 2020 банки не научились сообщать клиентам о том, что тарифы изменились, особенно в данном случае, когда изменение в пользу клиента - непонятно.
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