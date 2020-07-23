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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1039104010411042

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:46

  tarasum написав:Укрсиб не відповідає за кешбек за 2 число? Мені сказали,що чекайте,питання в роботі.

То же самое - пока нет новостей
Esq
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 18.08.06
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:47

Прочитал тут что по Star Inform отменили комиссию по New Card. Действительно, в тарифах это отражено https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf

Почему в 2020 банки не научились сообщать клиентам о том, что тарифы изменились, особенно в данном случае, когда изменение в пользу клиента - непонятно.
Esq
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 18.08.06
Подякував: 481 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1039104010411042
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