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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1039104010411042

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:46

  tarasum написав:Укрсиб не відповідає за кешбек за 2 число? Мені сказали,що чекайте,питання в роботі.

То же самое - пока нет новостей
Esq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:47

Прочитал тут что по Star Inform отменили комиссию по New Card. Действительно, в тарифах это отражено https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf

Почему в 2020 банки не научились сообщать клиентам о том, что тарифы изменились, особенно в данном случае, когда изменение в пользу клиента - непонятно.
Esq
 
Повідомлень: 1501
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:10

Esq наверное достали гарячку запросами вкодов :mrgreen:
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ромасик написав:Esq наверное достали гарячку запросами вкодов :mrgreen:
И это прекрасно :-).

Недавно пытался узнать mcc (безрезультатно).
Первое, что сказал чувак на теплой линии (не зная, что такое mcc, но услышав слово "код") - "смс, наверное, отключены?"
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 05:09

  Esq написав:Прочитал тут что по Star Inform отменили комиссию по New Card. Действительно, в тарифах это отражено https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf

Почему в 2020 банки не научились сообщать клиентам о том, что тарифы изменились, особенно в данном случае, когда изменение в пользу клиента - непонятно.

На прошлой неделе 2020-го года оператор (клерк, консультант или как ее) в банке не знала об этом, оформляя Нью Кард. Утверждала, что платное.
Невзирая на выделенное красным уже 1,5 месяца в тех тарифах.

На горячей линии при первом же обращении тоже сказали - подключите, оно бесплатно, не будете звонить каждый раз. :)
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:03

Что-то странное

На прошлой неделе платил коммуналку ньюкард через приватовский некст и в приложении отобразилось интернетоплатой. Сегодня посмотрел в приложении - эти платежи уже как просто оплата услуг в ПриватБанке без приставки интернет.
Аналогичная ситуация и с платежами в Сильпо через приложение - были интернетоплатой, стали просто платежи.
Шо это значит, кишмиша не будет? И кто это переделывает, УкрСиббанк или получатель платежа?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  swan forever написав:Шо это значит, кишмиша не будет? И кто это переделывает, УкрСиббанк или получатель платежа?

Ничего не значит. После проведения описание транзакций меняется, но это ни на что не влияет.
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ingtrans
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