Додано: Суб 25 лип, 2020 16:03

На прошлой неделе платил коммуналку ньюкард через приватовский некст и в приложении отобразилось интернетоплатой. Сегодня посмотрел в приложении - эти платежи уже как просто оплата услуг в ПриватБанке без приставки интернет.

Аналогичная ситуация и с платежами в Сильпо через приложение - были интернетоплатой, стали просто платежи.

Шо это значит, кишмиша не будет? И кто это переделывает, УкрСиббанк или получатель платежа?

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.