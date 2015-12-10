То же самое - пока нет новостей
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:46
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:47
Прочитал тут что по Star Inform отменили комиссию по New Card. Действительно, в тарифах это отражено
Почему в 2020 банки не научились сообщать клиентам о том, что тарифы изменились, особенно в данном случае, когда изменение в пользу клиента - непонятно.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:10
Esq наверное достали гарячку запросами вкодов
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:40
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
И это прекрасно .
Недавно пытался узнать mcc (безрезультатно).
Первое, что сказал чувак на теплой линии (не зная, что такое mcc, но услышав слово "код") - "смс, наверное, отключены?"
Додано: Суб 25 лип, 2020 05:09
На прошлой неделе 2020-го года оператор (клерк, консультант или как ее) в банке не знала об этом, оформляя Нью Кард. Утверждала, что платное.
Невзирая на выделенное красным уже 1,5 месяца в тех тарифах.
На горячей линии при первом же обращении тоже сказали - подключите, оно бесплатно, не будете звонить каждый раз.
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:03
Что-то странное
На прошлой неделе платил коммуналку ньюкард через приватовский некст и в приложении отобразилось интернетоплатой. Сегодня посмотрел в приложении - эти платежи уже как просто оплата услуг в ПриватБанке без приставки интернет.
Аналогичная ситуация и с платежами в Сильпо через приложение - были интернетоплатой, стали просто платежи.
Шо это значит, кишмиша не будет? И кто это переделывает, УкрСиббанк или получатель платежа?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ничего не значит. После проведения описание транзакций меняется, но это ни на что не влияет.
Додано: Суб 25 лип, 2020 19:43
swan forever установите себе интернет лимиты в 10к и следите за остатком
Кешбечные карты!
Додано: Суб 25 лип, 2020 20:25
Як на мене, то дуже не надiйний спосiб.
Не знаю як у кого, а по моïм оплатам це в бiльшостi випадкiв не працює (лiмiт лишається незмiнним), хоча кешбек по таким оплатам сплачується завжди.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Суб 25 лип, 2020 20:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У меня пока стабильно срабатывал.
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Investor_K, kostya77, smitht, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|