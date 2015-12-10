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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лип, 2020 20:47
ingtrans написав: Alien написав:
Як на мене, то дуже не надiйний спосiб.
Не знаю як у кого, а по моïм оплатам це в бiльшостi випадкiв не працює (лiмiт лишається незмiнним), хоча кешбек по таким оплатам сплачується завжди.
У меня пока стабильно срабатывал.
мабудь залежить від конкретного мерчанта
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Суб 25 лип, 2020 20:53
Alien написав: ingtrans написав: Alien написав:
Як на мене, то дуже не надiйний спосiб.
Не знаю як у кого, а по моïм оплатам це в бiльшостi випадкiв не працює (лiмiт лишається незмiнним), хоча кешбек по таким оплатам сплачується завжди.
У меня пока стабильно срабатывал.
мабудь залежить від конкретного мерчанта
Возможно, хотя пользовался разными. В свое время установка лимита, например, помгла не попасть на кешбэк на prom.ua.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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