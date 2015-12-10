мабудь залежить від конкретного мерчанта
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лип, 2020 20:47
мабудь залежить від конкретного мерчанта
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Суб 25 лип, 2020 20:53
Возможно, хотя пользовался разными. В свое время установка лимита, например, помгла не попасть на кешбэк на prom.ua.
Додано: Нед 26 лип, 2020 08:47
Поставил, предыдущие не подтянулись в лимит. Значит рассчитывать на чистоту эксперимента надо уже в следующем месяце.
Кстати, вот пример изменений в приложении. Оплаты в Сильпо через приложение. Изначально все были с приставкой INTERNET/SILPO. Теперь изменились. Вот и непонятно какими они пройдут в отношении кишмиша.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Нед 26 лип, 2020 09:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Тоже лимит не изменный. Может потому что стоит лимит в день и соответственно надо смотреть в день оплаты. А если уже смотреть в другой день без оплат - то естественно не изменяется. Может ставить лимит в месяц?, если есть такое, тогда должно быть видно изменения
*******
Додано: Нед 26 лип, 2020 09:12
Та вам же вже вiдповiли, що вони нормальними прийдуть - кешбек буде. Не зважайте на цi змiни. Укрсiб сплачує по бiльшостi реальних iнтернет оплат. Виключення лише ряд хитрозроблених продаванiв, що маскують оплату пiд р2р
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 26 лип, 2020 09:13
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Нед 26 лип, 2020 09:16
swan forever
У меня изначально все оплаты в Сильпо с помощью приложения шли как Silpo QR - "окешбечиваются" по полной программе.
|