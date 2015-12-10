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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1040104110421043

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:47

  ingtrans написав:
  Alien написав:Як на мене, то дуже не надiйний спосiб.
Не знаю як у кого, а по моïм оплатам це в бiльшостi випадкiв не працює (лiмiт лишається незмiнним), хоча кешбек по таким оплатам сплачується завжди.

У меня пока стабильно срабатывал.

мабудь залежить від конкретного мерчанта
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:53

  Alien написав:
  ingtrans написав:
  Alien написав:Як на мене, то дуже не надiйний спосiб.
Не знаю як у кого, а по моïм оплатам це в бiльшостi випадкiв не працює (лiмiт лишається незмiнним), хоча кешбек по таким оплатам сплачується завжди.

У меня пока стабильно срабатывал.

мабудь залежить від конкретного мерчанта

Возможно, хотя пользовался разными. В свое время установка лимита, например, помгла не попасть на кешбэк на prom.ua.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 08:47

  omb написав:swan forever установите себе интернет лимиты в 10к и следите за остатком

Поставил, предыдущие не подтянулись в лимит. Значит рассчитывать на чистоту эксперимента надо уже в следующем месяце.
Кстати, вот пример изменений в приложении. Оплаты в Сильпо через приложение. Изначально все были с приставкой INTERNET/SILPO. Теперь изменились. Вот и непонятно какими они пройдут в отношении кишмиша.
Зображення
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 09:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Тоже лимит не изменный. Может потому что стоит лимит в день и соответственно надо смотреть в день оплаты. А если уже смотреть в другой день без оплат - то естественно не изменяется. Может ставить лимит в месяц?, если есть такое, тогда должно быть видно изменения
*******
valya
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 09:12

Та вам же вже вiдповiли, що вони нормальними прийдуть - кешбек буде. Не зважайте на цi змiни. Укрсiб сплачує по бiльшостi реальних iнтернет оплат. Виключення лише ряд хитрозроблених продаванiв, що маскують оплату пiд р2р
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 09:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  valya написав:Может ставить лимит в месяц

Конечно, нужно ставить на месяц.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 09:16

swan forever
У меня изначально все оплаты в Сильпо с помощью приложения шли как Silpo QR - "окешбечиваются" по полной программе.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 09:57

  Anadonta написав:swan forever
У меня изначально все оплаты в Сильпо с помощью приложения шли как Silpo QR - "окешбечиваются" по полной программе.

Это понятно. Я о другом - в приложении укрсиба internet/Silpo QR само поменялось на какую-то kala silpo. Вот это меня и обеспокоило. Буду ждать итога, какое там число у укрсиба на выдачу кишмиша?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 10:04

  swan forever написав:
  Anadonta написав:swan forever
У меня изначально все оплаты в Сильпо с помощью приложения шли как Silpo QR - "окешбечиваются" по полной программе.

Это понятно. Я о другом - в приложении укрсиба internet/Silpo QR само поменялось на какую-то kala silpo. Вот это меня и обеспокоило. Буду ждать итога, какое там число у укрсиба на выдачу кишмиша?

16
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 10:44

swan forever или если 16 выходной, то ближайший рабочий
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