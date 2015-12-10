Alien написав:Як на мене, то дуже не надiйний спосiб. Не знаю як у кого, а по моïм оплатам це в бiльшостi випадкiв не працює (лiмiт лишається незмiнним), хоча кешбек по таким оплатам сплачується завжди.
У меня пока стабильно срабатывал.
мабудь залежить від конкретного мерчанта
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien написав:Як на мене, то дуже не надiйний спосiб. Не знаю як у кого, а по моïм оплатам це в бiльшостi випадкiв не працює (лiмiт лишається незмiнним), хоча кешбек по таким оплатам сплачується завжди.
У меня пока стабильно срабатывал.
мабудь залежить від конкретного мерчанта
Возможно, хотя пользовался разными. В свое время установка лимита, например, помгла не попасть на кешбэк на prom.ua.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
omb написав:swan forever установите себе интернет лимиты в 10к и следите за остатком
Поставил, предыдущие не подтянулись в лимит. Значит рассчитывать на чистоту эксперимента надо уже в следующем месяце. Кстати, вот пример изменений в приложении. Оплаты в Сильпо через приложение. Изначально все были с приставкой INTERNET/SILPO. Теперь изменились. Вот и непонятно какими они пройдут в отношении кишмиша.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Тоже лимит не изменный. Может потому что стоит лимит в день и соответственно надо смотреть в день оплаты. А если уже смотреть в другой день без оплат - то естественно не изменяется. Может ставить лимит в месяц?, если есть такое, тогда должно быть видно изменения
Та вам же вже вiдповiли, що вони нормальними прийдуть - кешбек буде. Не зважайте на цi змiни. Укрсiб сплачує по бiльшостi реальних iнтернет оплат. Виключення лише ряд хитрозроблених продаванiв, що маскують оплату пiд р2р
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo